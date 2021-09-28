Медведев прокомментировал отказ ОБСЕ направлять наблюдателей на выборы в Россию

Зампредседателя Совбеза России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в интервью RT заявил, что отказ ОБСЕ направлять наблюдателей на выборы в Госдуму в России является попыткой заранее дискредитировать выборы.

«Конечно, это и есть попытка заранее дискредитировать выборы. Это абсолютно очевидно. Такая неприкрытая, циничная, откровенная попытка», — заявил он.

По словам Медведева, в условиях пандемии коронавируса БДИПЧ ОБСЕ намеревалось направить на выборы в Россию 500 наблюдателей.

«Мы им сказали: «Ребята, ну это очень много. В Соединённые Штаты вы прислали 30. В среднем вы присылаете 50. Вам зачем нужны 500? Давайте мы всё это сократим до стандартных норм — и, что называется, welcome, приезжайте». Они говорят: нет, aut nihil, aut Caesar — или всё, или ничего, или Цезарь, или никто. Ну раз так, значит никто», — сказал он.

По его словам, «очевидно, что в этом сразу же была заложена определённая вот такая мина, что называется, — то есть выборы изначально предполагались нелегитимными».

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