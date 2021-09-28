США призвали урегулировать ситуацию в Идлибе дипломатическим путём
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«Мы глубоко обеспокоены возможным возобновлением насилия в Идлибе», — приводит ТАСС его слова.
По утверждению дипломата, за последние несколько недель в провинции наблюдается рост «числа убитых и раненых гражданских лиц».
Как ранее сообщалось, спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен выразил уверенность, что президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган уделят пристальное внимание ситуации в Сирии и, в частности, в Идлибе.