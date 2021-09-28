США призвали урегулировать ситуацию в Идлибе дипломатическим путём

Заместитель постпреда США при ООН Ричард Миллс заявил, что Соединённые Штаты призывают другие страны — члены Совета Безопасности ООН принять меры для урегулирования ситуации в сирийской провинции Идлиб.

«Мы глубоко обеспокоены возможным возобновлением насилия в Идлибе», — приводит ТАСС его слова.

По утверждению дипломата, за последние несколько недель в провинции наблюдается рост «числа убитых и раненых гражданских лиц».

Как ранее сообщалось, спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен выразил уверенность, что президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган уделят пристальное внимание ситуации в Сирии и, в частности, в Идлибе.