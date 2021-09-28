Белый дом контактирует с членами ОПЕК по снижению цен на нефть

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге сообщила, что власти США продолжают контактировать с членами Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) по вопросам, связанным с установлением цен на нефть.
Белый дом контактирует с членами ОПЕК по снижению цен на нефть
  • Reuters

«Мы продолжаем контактировать с международными партнёрами, включая ОПЕК, по важности конкурентных рынков и установления цен (на нефть. — RT), а также больших усилий для поддержки восстановления экономики. Мы, безусловно, отслеживаем (динамику цен на нефть. — RT)», — приводит ТАСС слова Псаки.

Она отметила, что США работают на всех направлениях по вопросам снижения цен на нефть.

«Уверяю вас, мы не только взаимодействуем с ОПЕК, мы рассматриваем все возможности снижения стоимости нефти», — добавила Псаки.

Ранее директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг прокомментировал рост цен на нефть.

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