Белый дом контактирует с членами ОПЕК по снижению цен на нефть
- Reuters
«Мы продолжаем контактировать с международными партнёрами, включая ОПЕК, по важности конкурентных рынков и установления цен (на нефть. — RT), а также больших усилий для поддержки восстановления экономики. Мы, безусловно, отслеживаем (динамику цен на нефть. — RT)», — приводит ТАСС слова Псаки.
Она отметила, что США работают на всех направлениях по вопросам снижения цен на нефть.
«Уверяю вас, мы не только взаимодействуем с ОПЕК, мы рассматриваем все возможности снижения стоимости нефти», — добавила Псаки.
Ранее директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг прокомментировал рост цен на нефть.