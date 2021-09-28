Аналитик прокомментировал рост цен на нефть

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Директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг прокомментировал рост цен на нефть.
Аналитик прокомментировал рост цен на нефть
  • Reuters

«Такая динамика цен на нефть связана с существенным подорожанием газа. Фактически цены уже близки к неким пиковым значениям. ОПЕК+ на следующей неделе, скорее всего, примет решение о том, чтобы ещё увеличить добычу», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его прогнозу, также может быть восстановлена добыча в Мексиканском заливе.

Поэтому, считает эксперт, не исключена некая стабилизация.

Ранее старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова в беседе с ФАН прокомментировала динамику цен на нефть.

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