Аналитик прокомментировал рост цен на нефть
- Reuters
«Такая динамика цен на нефть связана с существенным подорожанием газа. Фактически цены уже близки к неким пиковым значениям. ОПЕК+ на следующей неделе, скорее всего, примет решение о том, чтобы ещё увеличить добычу», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
По его прогнозу, также может быть восстановлена добыча в Мексиканском заливе.
Поэтому, считает эксперт, не исключена некая стабилизация.
Ранее старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова в беседе с ФАН прокомментировала динамику цен на нефть.