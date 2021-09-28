Арестован организатор восхождения на Эльбрус, в котором погибли пять человек
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- РИА Новости
«Избрать в отношении Алимова Дениса Васильевича меру пресечения… в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 28 суток, по 26 ноября 2021 года включительно», — приводит ТАСС слова судьи.
Ранее организатор восхождения на Эльбрус написал явку с повинной по делу о гибели пяти альпинистов.
Вечером 23 сентября стало известно, что группе из 19 альпинистов на Эльбрусе потребовалась помощь спасателей. При восхождении погибли пять альпнистов. Ещё 14 человек были спасены.