Арестован организатор восхождения на Эльбрус, в котором погибли пять человек

Нальчикский городской суд арестовал на 2 месяца Дениса Алимова, организатора восхождения на Эльбрус 23 сентября, в котором погибли 5 человек.

«Избрать в отношении Алимова Дениса Васильевича меру пресечения… в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 28 суток, по 26 ноября 2021 года включительно», — приводит ТАСС слова судьи.

Ранее организатор восхождения на Эльбрус написал явку с повинной по делу о гибели пяти альпинистов.

Вечером 23 сентября стало известно, что группе из 19 альпинистов на Эльбрусе потребовалась помощь спасателей. При восхождении погибли пять альпнистов. Ещё 14 человек были спасены.