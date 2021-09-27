Организатор восхождения на Эльбрус написал явку с повинной по делу о гибели альпинистов

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Организатор восхождения на Эльбрус написал явку с повинной по делу о гибели пяти альпинистов.
Организатор восхождения на Эльбрус написал явку с повинной по делу о гибели альпинистов
  • ©МЧС России Главное управление по Кабардино-Балкарской Республике

«Во время допроса у следователя организатор восхождения написал явку с повинной и дал подробные признательные показания. Следователем было принято решение о задержании подозреваемого», — говорится в сообщении на сайте СУ СК по Кабардино-Балкарской Республике.

Ранее стало известно, что ещё один пострадавший при восхождении на Эльбрус 23 сентября выписан из больницы. На лечении остаются четыре человека.

В результате ЧП погибли пять альпинистов.

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