Кабмин Польши принял проект закона о бюджете на 2022 год
- Pixabay
Об этом сообщает «Польское радио».
По прогнозам польского правительства, максимальный дефицит государственного бюджета в 2022 году не должен превышать 30,9 млрд злотых (около €6,7 млрд).
Исходя из принятого проекта бюджета, экономический рост Польши в следующем году ожидается на уровне 4,6%, а государственный долг — на уровне 56,6%.
Ранее стало известно, как в ЕС намерены справляться с энергетическим кризисом из-за роста цен на газ.