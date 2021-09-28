Кабмин Польши принял проект закона о бюджете на 2022 год

Правительство Польши приняло проект закона о бюджете на 2022 год. Прогнозируемые доходы государства составили 481,4 млрд злотых (около €104 млрд), а расходы — 521,4 млрд злотых (около €113 млрд).

Об этом сообщает «Польское радио».

По прогнозам польского правительства, максимальный дефицит государственного бюджета в 2022 году не должен превышать 30,9 млрд злотых (около €6,7 млрд).

Исходя из принятого проекта бюджета, экономический рост Польши в следующем году ожидается на уровне 4,6%, а государственный долг — на уровне 56,6%.

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