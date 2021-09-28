Лавров рассказал о подготовке к конференции по климату в Глазго

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании делового совета при МИД рассказал о подготовке к 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая состоится в шотландском Глазго с 31 октября по 12 ноября.
Лавров рассказал о подготовке к конференции по климату в Глазго
  • © AP

«Серьёзно готовимся к предстоящей климатической конференции в Глазго. Нам есть что предложить по экологической повестке», — цитирует ТАСС Лаврова.

Он отметил, что «руководство страны взяло курс на создание условий для развития низкоуглеродной экономики, в том числе создание механизмов для углеродного регулирования, зелёного инвестирования и финансирования».

В июне сообщалось, что президент России Владимир Путин и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями о перспективах двустороннего природоохранного сотрудничества в Арктике.

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