Лавров рассказал о подготовке к конференции по климату в Глазго
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«Серьёзно готовимся к предстоящей климатической конференции в Глазго. Нам есть что предложить по экологической повестке», — цитирует ТАСС Лаврова.
Он отметил, что «руководство страны взяло курс на создание условий для развития низкоуглеродной экономики, в том числе создание механизмов для углеродного регулирования, зелёного инвестирования и финансирования».
В июне сообщалось, что президент России Владимир Путин и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями о перспективах двустороннего природоохранного сотрудничества в Арктике.