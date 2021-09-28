Министра нефти Ирана пригласили посетить Москву

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Посол России в Тегеране Леван Джагарян пригласил министра нефти Ирана Джавада Оуджи посетить Москву в середине октября. Об этом сообщили в российской дипломатической миссии.
Министра нефти Ирана пригласили посетить Москву
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Во время встречи посол и министр обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества двух стран.

«Посол передал министру приглашение для участия в Российской энергетической неделе (13—15 октября 2021 года, Москва)», — цитирует ведомство ТАСС.

28 сентября вице-президент, глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами прибыл с деловым визитом в Москву на переговоры с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачёвым.

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