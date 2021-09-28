Глава атомного агентства Ирана прибыл в Москву с визитом

Короткая ссылка
Вице-президент, глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами прибыл с деловым визитом в Москву на переговоры с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачёвым.
Глава атомного агентства Ирана прибыл в Москву с визитом
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Господин Эслами, вице-президент и глава Организации по атомной энергии Ирана, прибыл в Москву во вторник, чтобы встретиться со своим российским коллегой Алексеем Лихачёвым, главой госкорпорации «Росатом», — сообщает ТАСС со ссылкой на данные диппредставительства Ирана.

Отмечается, что в ходе визита Эслами и Лихачёв обсудят последние события и вопросы сотрудничества между «Росатомом» и иранской организацией по атомной энергии.

В «Росатоме» ранее рассказали о проектах по ядерным исследованиям в Латинской Америке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить