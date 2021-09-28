Глава атомного агентства Ирана прибыл в Москву с визитом

Вице-президент, глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами прибыл с деловым визитом в Москву на переговоры с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачёвым.

«Господин Эслами, вице-президент и глава Организации по атомной энергии Ирана, прибыл в Москву во вторник, чтобы встретиться со своим российским коллегой Алексеем Лихачёвым, главой госкорпорации «Росатом», — сообщает ТАСС со ссылкой на данные диппредставительства Ирана.

Отмечается, что в ходе визита Эслами и Лихачёв обсудят последние события и вопросы сотрудничества между «Росатомом» и иранской организацией по атомной энергии.

В «Росатоме» ранее рассказали о проектах по ядерным исследованиям в Латинской Америке.