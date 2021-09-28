На остров Лампедуза в Италии прибыла лодка с 686 мигрантами

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Лодка с 686 мигрантами прибыла на остров Лампедуза в Италии.
На остров Лампедуза в Италии прибыла лодка с 686 мигрантами
  • © AP

Об этом сообщает Associated Press.

На борту лодки находились уроженцы Египта, Марокко, Чада, Эфиопии, Сирии, Нигерии, Судана и Сенегала.

«Это самое большое число людей, прибывших на одном судне в 2021 году. Такие данные не регистрировались с 2016 года», — отметили в агентстве ООН по делам беженцев.

В марте глава МВД Италии Лучана Ламорджезе объяснила рост числа прибывающих на Апеннины мигрантов экономическими последствиями коронавирусной пандемии.

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