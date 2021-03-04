В Италии заявили об увеличении числа плывущих в страну мигрантов

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Глава МВД Италии Лучана Ламорджезе объяснила рост числа прибывающих на Апеннины мигрантов экономическими последствиями коронавирусной пандемии.
В Италии заявили об увеличении числа плывущих в страну мигрантов
  • Reuters

«Рост числа прибывающих мигрантов в первые месяцы года, особенно на побережье Сицилии, в основном, объясняется ситуацией с пандемией, которая ослабляет национальные системы североафриканских стран», — приводит РИА Новости её слова.

По словам Ламорджезе, власти страны продолжают применять практику обязательных тестов на COVID и карантина для всех прибывающих по морю.

Ранее сообщалось, что обвиняемые в гибели 39 вьетнамских мигрантов в британском Эссексе в октябре 2019 года по решению Центрального уголовного суда Лондона приговорены к тюремному заключению сроком от 13 до 27 лет.

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