Гонконг признает российские сертификаты вакцин с 29 сентября

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Власти Гонконга объявили о признании российских сертификатов вакцинации от COVID-19 с 29 сентября.
Гонконг признает российские сертификаты вакцин с 29 сентября
  • © AP

«Правительство Гонконга объявило о признании российских сертификатов вакцинации с 29 сентября 2021 года. Это решение позволит снять часть санитарно-эпидемиологических миграционных ограничений, введённых в отношении лиц, въезжающих в Гонконг с территории «стран с высоким риском заражения», к которым по местной классификации относится и Россия», — сообщает генконсульство России в Гонконге в Facebook.

Как отмечает дипмиссия, вакцинированные граждане России могут въехать в Гонконг напрямую с последующим отбытием 21-дневного карантина в специализированной гостинице.

Перед посадкой на рейс в Гонконг необходимо предъявить сертификат вакцинации с QR-кодом, пояснили в консульстве. 

Ранее посол США в Казахстане Уильям Мозер выразил надежду на то, что ВОЗ одобрит вакцину «Спутник V».

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