Посол США в Казахстане надеется, что ВОЗ одобрит вакцину «Спутник V»

Посол США в Казахстане Уильям Мозер выразил надежду, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» получит одобрение Всемирной организации здравоохранения.

«Я хочу, я надеюсь, что «Спутник V» получит, конечно, одобрение ВОЗ, потому что это очень важный шаг для того, чтобы гарантировать безопасность и эффективность этой вакцины. Я думаю, что это правильный путь, чтобы действительно искать одобрение этой вакцины», — цитирует Интерфакс слова Уильяма Мозера.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон порекомендовал странам ВОЗ не скрывать информацию о заболеваниях.