Посол США в Казахстане надеется, что ВОЗ одобрит вакцину «Спутник V»
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- РИА Новости
«Я хочу, я надеюсь, что «Спутник V» получит, конечно, одобрение ВОЗ, потому что это очень важный шаг для того, чтобы гарантировать безопасность и эффективность этой вакцины. Я думаю, что это правильный путь, чтобы действительно искать одобрение этой вакцины», — цитирует Интерфакс слова Уильяма Мозера.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон порекомендовал странам ВОЗ не скрывать информацию о заболеваниях.