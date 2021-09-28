Из США в Россию депортировали обвиняемого в киберпреступлениях россиянина

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Обвиняемого в киберпреступлениях россиянина Алексея Буркова депортировали из США в Россию — сотрудники МВД и Интерпола задержали мужчину в аэропорту Шереметьево.
Из США в Россию депортировали обвиняемого в киберпреступлениях россиянина
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«Он обвиняется в причастности к изготовлению и сбыту поддельных банковских карт и торговле конфиденциальными данными клиентов кредитно-финансовых учреждений», — приводит ТАСС слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

По её словам, Бурков занимался незаконной деятельностью с 2008 по 2015 год. В 2017 году ему было заочно предъявлено обвинение по статьям о краже, незаконном разглашении тайной информации и неправомерном обороте средств платежей (ст. 158 УК России, ст. 187 УК России и ст. 273 УК России. — RT). Мужчину объявили в розыск по каналам Интерпола.

«В 2015 году в Израиле Буркова задержали местные полицейские. По решению Верховного суда Израиля в 2019 году его экстрадировали в США... В минувшем году суд Восточного округа штата Вирджиния признал россиянина виновным и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы», — отметила Волк.

В прошлом году в Россию из Республики Кипр экстрадировали экс-советника руководителя Федерального агентства по рыболовству Юрия Хохлова, обвиняемого в мошенничестве на крупную сумму.

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