Кипр выдал России экс-советника главы Росрыболовства

В Россию из Республики Кипр экстрадирован бывший советник руководителя Федерального агентства по рыболовству Юрий Хохлов, обвиняемый в мошенничестве на крупную сумму. Об этом сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры России.

«По требованию Генеральной прокуратуры России компетентные органы Республики Кипр экстрадировали в Россию бывшего советника руководителя Федерального агентства по рыболовству Юрия Хохлова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Хохлов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России (покушение на мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

«Хохлов под предлогом обеспечения трудоустройства на руководящую должность в Федеральное агентство по рыболовству убедил потерпевшего передать ему $7 млн США», — добавили в Генпрокуратуре.

Уточняется, что в октябре 2018 года экс-советник главы Росрыболовства был задержан на территории Кипра, после чего Россия направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России и компетентные органы США обсуждают возможность экстрадиции из Соединённых Штатов бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Кондрашова.