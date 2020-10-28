Генпрокуратура России обсуждает с США экстрадицию экс-главы Нижнего Новгорода

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Генпрокуратура России и компетентные органы США обсуждают возможность экстрадиции из Соединённых Штатов бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Кондрашова. Об этом говорится в заявлении российского ведомства, поступившем в распоряжение RT.
Генпрокуратура России обсуждает с США экстрадицию экс-главы Нижнего Новгорода
  • РИА Новости

Как напомнили в ведомстве, в августе 2018 Кондрашов был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола с целью ареста и выдачи.

Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере).

По имеющейся информации, 1 сентября Кондрашов «задерживался на территории США за нарушение иммиграционного законодательства».

«В связи с установлением его местонахождения на территории указанного государства Генеральной прокуратурой Российской Федерации в американские компетентные органы неоднократно направлялись необходимые материалы для использования в ходе иммиграционных судебных разбирательств при рассмотрении вопроса о возможности депортации Олег Кондрашова в Россию», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время Генпрокуратура продолжает взаимодействие с американскими компетентными органами по данному вопросу.

В 2018 году в СК заявляли, что Кондрашов и его заместитель Владимир Привалов в 2012—2013 годах получили от предпринимателя взятку в размере 17 млн рублей.

Как считает следствие, деньги передавались им за общее покровительство и решение входящих в их компетенцию вопросов, включая выделение участка под строительство крематория.

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