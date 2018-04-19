Подозреваемый во взятке экс-глава Нижнего Новгорода объявлен в розыск

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Кондрашова и его заместителя Владимира Привалова. Они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, Кондрашов и Привалов в 2012—2013 годах получили от одного из предпринимателей взятку в размере 17 млн рублей. Деньги передавались им за общее покровительство и решение входящих в их компетенцию вопросов, включая выделение участка под строительство крематория.

В настоящее время Кондрашов объявлен в розыск, отметили в ведомстве. Привалов и посредники в получении взятки — предприниматели Сергей Муравлёв и Юрий Гришин — задержаны, им предъявлено обвинение.