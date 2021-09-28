В Японии приняли решение отменить режим ЧС с октября
Премьер Японии Ёсихидэ Суга на заседании экспертного комитета официально объявил о полном снятии с октября действующего в стране из-за коронавируса режима чрезвычайной ситуации.
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Об этом информирует NHK.
Режим ЧС действует до 30 сентября. В настоящее время ограничения действуют в 19 префектурах из 47.
Ранее министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура объявил о возможности отмены режима ЧС.
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