В Японии приняли решение отменить режим ЧС с октября

Премьер Японии Ёсихидэ Суга на заседании экспертного комитета официально объявил о полном снятии с октября действующего в стране из-за коронавируса режима чрезвычайной ситуации.

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Об этом информирует NHK. Режим ЧС действует до 30 сентября. В настоящее время ограничения действуют в 19 префектурах из 47. Ранее министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура объявил о возможности отмены режима ЧС.