В Японии приняли решение отменить режим ЧС с октября

Короткая ссылка
Премьер Японии Ёсихидэ Суга на заседании экспертного комитета официально объявил о полном снятии с октября действующего в стране из-за коронавируса режима чрезвычайной ситуации.
В Японии приняли решение отменить режим ЧС с октября
  • © AP

Об этом информирует NHK.

Режим ЧС действует до 30 сентября. В настоящее время ограничения действуют в 19 префектурах из 47.

Ранее министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура объявил о возможности отмены режима ЧС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить