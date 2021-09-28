В Японии с октября намерены отменить режим ЧС из-за коронавируса
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«Режим ЧС и режим усиленных мер против коронавируса можно снять после 30 сентября», — приводит ТАСС слова Нисимуры.
Причиной для принятия такого решения стало сокращение показателя суточного прироста инфицирования коронавирусом.
По его словам, это обусловлено активной вакцинацией населения и предоставлением возможности удалённой работы.
Ранее стало известно, что в Японии более 50% граждан прошли полный курс вакцинации от коронавируса.
В сентября власти Японии отменили действующий из-за угрозы распространения коронавируса режим ЧС в шести префектурах.