В Японии с октября намерены отменить режим ЧС из-за коронавируса

Министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура объявил о возможности полной отмене действующего в ряде регионов страны до 30 сентября режима чрезвычайной ситуации (ЧС), введённого из-за ухудшения эпидемической ситуации с COVID-19.

«Режим ЧС и режим усиленных мер против коронавируса можно снять после 30 сентября», — приводит ТАСС слова Нисимуры.

Причиной для принятия такого решения стало сокращение показателя суточного прироста инфицирования коронавирусом.

По его словам, это обусловлено активной вакцинацией населения и предоставлением возможности удалённой работы.

Ранее стало известно, что в Японии более 50% граждан прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

В сентября власти Японии отменили действующий из-за угрозы распространения коронавируса режим ЧС в шести префектурах.