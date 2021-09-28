Певца R Kelly признали виновным в торговле людьми
- Reuters
- © Eduardo Munoz
«Присяжные признали R Kelly виновным по всем пунктам обвинения», — сообщается в Twitter-аакаунте прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка.
На сайте Минюста США отмечается, что певца обвиняли в вымогательстве, торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, а также в сексуальном насилии в отношении ребёнка.
Иск против исполнителя, поданный федеральной прокуратурой в Нью-Йорке, насчитывает 13 пунктов.
По словам адвоката R Kelly, решение будет обжаловано.