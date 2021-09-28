Google отключает поддержку устройств с устаревшими версиями Android

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Компания Google отключает поддержку своих сервисов на смартфонах, работающих на старых версиях операционной системы Android.
Google отключает поддержку устройств с устаревшими версиями Android
  • Reuters
  • © Dado Ruvic

«С 27 сентября больше Google не будет поддерживать вход в учётные записи устройств на Android, на которых установлена версия 2.3.7 или ниже», — пишет ТАСС со ссылкой на службу технической поддержки Google.

Отмечается, что это сделано в рамках усилий по сохранению безопасности пользователей.

В компании предупредили, что при попытке входа в свои учётные записи со старой версией ОС, люди столкнутся с ошибкой при вводе пароля и не смогут воспользоваться электронной почтой, своими учётными записями на YouTube, а также картами.

Компания призывает всех использующих старую прошивку Android обновить систему до версии 3.0 или выше.

В августе ведущий исследователь мобильных угроз в «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев рассказал о причинах численного преимущества вирусов у Android перед iOS.

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