Google отключает поддержку устройств с устаревшими версиями Android

Компания Google отключает поддержку своих сервисов на смартфонах, работающих на старых версиях операционной системы Android.

«С 27 сентября больше Google не будет поддерживать вход в учётные записи устройств на Android, на которых установлена версия 2.3.7 или ниже», — пишет ТАСС со ссылкой на службу технической поддержки Google.

Отмечается, что это сделано в рамках усилий по сохранению безопасности пользователей.

В компании предупредили, что при попытке входа в свои учётные записи со старой версией ОС, люди столкнутся с ошибкой при вводе пароля и не смогут воспользоваться электронной почтой, своими учётными записями на YouTube, а также картами.

Компания призывает всех использующих старую прошивку Android обновить систему до версии 3.0 или выше.

В августе ведущий исследователь мобильных угроз в «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев рассказал о причинах численного преимущества вирусов у Android перед iOS.