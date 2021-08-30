Специалист рассказал о причинах численного преимущества вирусов у Android перед iOS

Ведущий исследователь мобильных угроз в «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев рассказал о причинах численного преимущества вирусов у Android перед iOS.

В беседе с газетой «Известия» он отметил, что 99,9% мобильных финансовых угроз ориентировано именно на Android.

Как считает эксперт, во многом это связано с тем, что данная операционная система позволяет устанавливать на смартфоны приложения из сторонних источников, а не только из официального магазина Google Play.

«...из сторонних источников — с вредоносных сайтов — пользователи обычно и скачивают вирусы», — пояснил Чебышев.

По его словам, приложения для Android, как правило, пишутся на Java — самом популярном языке программирования, который изучают даже в школах, а программирование под iOS долгое время велось на Objective-С — сложном в освоении языке.

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