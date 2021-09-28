Минфин США обязал «дочку» Schlumberger выплатить $1,4 млн за нарушение санкций против России

Американская Cameron International Corporation (входит в Schlumberger) выплатит $1,4 млн для урегулирования претензий по обвинению в нарушении антироссийских санкций и контрактах с «Газпромом».

«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о достижении соглашения на $1 423 766 с... Cameron International», — сказано в заявлении американского Минфина.

Отмечается, что «дочка» Schlumberger осуществила поставку нефтегазового оборудования для освоения арктического морского проекта «Газпрома».

Как заявили в Минфине США, это стало нарушением санкций, которые ранее были введены против России.

Кроме того, Cameron могла грозить гражданская ответственность за нарушения ограничений.

Ранее члены комитета по регламенту палаты представителей США одобрили поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год, которая рекомендует администрации страны рассмотреть возможность санкций против российских бизнесменов, журналистов и политиков.