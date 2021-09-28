Минфин США обязал «дочку» Schlumberger выплатить $1,4 млн за нарушение санкций против России

Короткая ссылка
Американская Cameron International Corporation (входит в Schlumberger) выплатит $1,4 млн для урегулирования претензий по обвинению в нарушении антироссийских санкций и контрактах с «Газпромом».
Минфин США обязал «дочку» Schlumberger выплатить $1,4 млн за нарушение санкций против России
  • AP
  • © Patrick Semansky

«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о достижении соглашения на $1 423 766 с... Cameron International», — сказано в заявлении американского Минфина.

Отмечается, что «дочка» Schlumberger осуществила поставку нефтегазового оборудования для освоения арктического морского проекта «Газпрома». 

Как заявили в Минфине США, это стало нарушением санкций, которые ранее были введены против России.

Кроме того, Cameron могла грозить гражданская ответственность за нарушения ограничений.

Ранее члены комитета по регламенту палаты представителей США одобрили поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год, которая рекомендует администрации страны рассмотреть возможность санкций против российских бизнесменов, журналистов и политиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить