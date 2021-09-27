«Панцирь-С» сбил в САР БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооружённым формированиям территории

В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии сообщили, что «в 12:30 средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооружённым формированиям территории в Идлибской зоне деэскалации».

«Ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» российской авиабазы воздушная цель уничтожена на удалении от авиабазы. Пострадавших или материального ущерба в результате инцидента нет», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Минобороны России в Facebook.

Отмечается, что российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен провели телефонный разговор.