«Панцирь-С» сбил в САР БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооружённым формированиям территории
- РИА Новости
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«Ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» российской авиабазы воздушная цель уничтожена на удалении от авиабазы. Пострадавших или материального ущерба в результате инцидента нет», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Минобороны России в Facebook.
Отмечается, что российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме.
Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен провели телефонный разговор.