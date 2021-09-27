Число пострадавших в результате землетрясения на Крите увеличилось до 20

В результате землетрясения магнитудой 5,8 на греческом острове Крит, по последним данным, пострадали 20 человек.

Об этом сообщает Associated Press.

«Мы наблюдаем активность в этом регионе в течение нескольких месяцев. Это было сильное землетрясение, оно произошло не под морем, а под сушей и затронуло населённые районы», — заявил сейсмолог Герасимос Пападопулос в эфире Греческой корпорации телерадиовещания (ERT).

В результате землетрясения один рабочий погиб при обрушении купола церкви Профитис Илиас в Аркалохори.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4 на территории Турции.