Число пострадавших в результате землетрясения на Крите увеличилось до 20

Короткая ссылка
В результате землетрясения магнитудой 5,8 на греческом острове Крит, по последним данным, пострадали 20 человек.
Число пострадавших в результате землетрясения на Крите увеличилось до 20
  • © AP Photo/Harry Nikos

Об этом сообщает Associated Press.

«Мы наблюдаем активность в этом регионе в течение нескольких месяцев. Это было сильное землетрясение, оно произошло не под морем, а под сушей и затронуло населённые районы», — заявил сейсмолог Герасимос Пападопулос в эфире Греческой корпорации телерадиовещания (ERT).

В результате землетрясения один рабочий погиб при обрушении купола церкви Профитис Илиас в Аркалохори.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4 на территории Турции. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить