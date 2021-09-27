Число пострадавших в результате землетрясения на Крите увеличилось до 20
- © AP Photo/Harry Nikos
Об этом сообщает Associated Press.
«Мы наблюдаем активность в этом регионе в течение нескольких месяцев. Это было сильное землетрясение, оно произошло не под морем, а под сушей и затронуло населённые районы», — заявил сейсмолог Герасимос Пападопулос в эфире Греческой корпорации телерадиовещания (ERT).
В результате землетрясения один рабочий погиб при обрушении купола церкви Профитис Илиас в Аркалохори.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4 на территории Турции.