В результате землетрясения на Крите погиб один человек

В результате землетрясения магнитудой 5,8 на греческом острове Крит один человек погиб и девять получили ранения.

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Об этом сообщает телеканал Star. Рабочий погиб при обрушении купола церкви Профитис Илиас в Аркалохори. Два человека с переломами были госпитализированы. Семерых пострадавших привезли в местные поликлиники для оказания первой помощи. Посольство России в Греции не получало сведений о российских гражданах, пострадавших в результате землетрясения на острове Крит, сообщили ТАСС в пресс-службе дипломатического представительства. Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4 на территории Турции.