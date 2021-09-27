В результате землетрясения на Крите погиб один человек

Короткая ссылка
В результате землетрясения магнитудой 5,8 на греческом острове Крит один человек погиб и девять получили ранения.
В результате землетрясения на Крите погиб один человек
  • © AP Photo / Thanassis Stavrakis

Об этом сообщает телеканал Star.

Рабочий погиб при обрушении купола церкви Профитис Илиас в Аркалохори.

Два человека с переломами были госпитализированы. Семерых пострадавших привезли в местные поликлиники для оказания первой помощи.

Посольство России в Греции не получало сведений о российских гражданах, пострадавших в результате землетрясения на острове Крит, сообщили ТАСС в пресс-службе дипломатического представительства.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4 на территории Турции. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить