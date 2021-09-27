Почти две трети жителей Великобритании полностью привились от COVID-19

В Великобритании полную вакцинацию от COVID-19 прошли более 66% жителей страны.

Об этом сообщает Evening Standard.

В настоящее время в Великобритании распределили более 44,7 млн вторых компонентов вакцин, таким образом, привито более 66,6% от общей численности населения Великобритании.

Среди других стран по численности вакцинированного населения лидируют Канада, где полностью привиты около 70% населения, Чили с 73% полностью вакцинированных и Сингапур, где 76% жителей получили обе дозы вакцины.

Ранее власти Франции приняли решение удвоить количество доз вакцин от коронавирусной инфекции, поставляемых в бедные страны.