В ХДС/ХСС предложили сформировать правящую коалицию с либералами и «Зелёными»

Кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС Армин Лашет заявил, что альянс готов к формированию правящей коалиции Германии с либералами и «Зелёными».

«Мы готовы к переговорам о так называемой коалиции «Ямайка» (ХДС/ХСС, либеральная Свободная демократическая партия и «Зелёные»)», — приводит его слова ТАСС.

Политик также назвал неудовлетворительным результат ХДС/ХСС на выборах в бундестаг.

Лашет отметил, что отчасти несёт личную ответственность за результат выборов.

Ранее кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц заявил, что ХДС/ХСС не должны быть в кабмине.

По предварительной информации ЦИК ФРГ, Социал-демократическая партия Германии получает по итогам выборов 206 мест в бундестаге из 735, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) — 196.