В посольстве России рассказали о ситуации в Судане

Ситуация в Судане на данный момент контролируемая, а в столице страны Хартуме — спокойная. Об этом заявили в российском посольстве в республике.

«В целом обстановка в Судане контролируемая, а в столице — спокойная. Угрозы безопасности посольства России в Судане в настоящее время не наблюдается», — приводит ТАСС сообщение.

В диппредставительстве отметили, что дипломаты предприняли все необходимые меры в связи с ситуацией в стране.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве с глубокой озабоченностью восприняли сообщения о предпринятой в ночь с 20 на 21 сентября в Хартуме попытке военного переворота.