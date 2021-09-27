В посольстве России рассказали о ситуации в Судане

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Ситуация в Судане на данный момент контролируемая, а в столице страны Хартуме — спокойная. Об этом заявили в российском посольстве в республике.
В посольстве России рассказали о ситуации в Судане
  • © AP Photo/Marwan Ali

«В целом обстановка в Судане контролируемая, а в столице — спокойная. Угрозы безопасности посольства России в Судане в настоящее время не наблюдается», — приводит ТАСС сообщение.

В диппредставительстве отметили, что дипломаты предприняли все необходимые меры в связи с ситуацией в стране.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве с глубокой озабоченностью восприняли сообщения о предпринятой в ночь с 20 на 21 сентября в Хартуме попытке военного переворота.

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