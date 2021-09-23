Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию в Судане. Её заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Внимательно следим за развитием ситуации в Судане. С глубокой озабоченностью восприняли сообщения о предпринятой в ночь с 20 на 21 сентября в Хартуме попытке военного переворота», — заявила Захарова.

Она сообщила, что, по «поступающей информации, организаторы заговора арестованы, на данный момент обстановка в суданской столице остаётся спокойной».

«В связи с этим подтверждаем поддержку усилий Верховного (Суверенного) Совета, а также действующего гражданского правительства Судана по укреплению мира и стабильности в республике. Призываем все политические силы этой страны к урегулированию существующих противоречий мирными средствами на основе широкого национального диалога и к отказу от действий, которые могут привести к эскалации напряжённости в суданском обществе. Рассчитываем, что дружественный нам Судан успешно преодолеет сложности, связанные с нынешним переходным этапом своего развития», — отметила представитель МИД.

Захарова добавила, что «посольство России в Хартуме принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности российских граждан, находящихся в Судане».

Ранее сообщалось, что в МИД России 21 сентября спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и заместитель министра иностранных дел Республики Судан Мохаммед Абдалла провели девятое заседание Российско-Суданского рабочего комитета высокого уровня.