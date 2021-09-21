Богданов провёл консультации с заместителем главы МИД Судана

В МИД России 21 сентября спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и заместитель министра иностранных дел Республики Судан Мохаммед Абдалла провели девятое заседание Российско-Суданского рабочего комитета высокого уровня.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В ходе консультаций, в которых также приняла участие заместитель заместителя министра иностранных дел Республики Судан Ильхам Шантир, был рассмотрен комплекс вопросов дальнейшего развития традиционно дружественных российско-суданских отношений, включая активизацию деятельности двусторонней Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. При этом с российской стороны была подтверждена готовность и далее оказывать Судану всестороннее содействие в решении проблем, с которыми сталкивается эта страна в переходный период своего развития», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «был проведён также углубленный обмен мнениями по актуальной региональной проблематике с акцентом на задачи урегулирования конфликтов и кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и Африканском континенте».

«Констатировали взаимный настрой Москвы и Хартума на поддержание и впредь доверительного политического диалога и тесной координации внешнеполитических подходов в ООН и на других международных площадках», — добавили в министерстве.

Ранее временный поверенный в делах Судана в России Онур Ахмад Онур заявил, что страна рассчитывает на подписание окончательного варианта соглашения о базе «в ближайшее время».