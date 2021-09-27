Премьер Саксонии призывал руководство ХДС признать поражение на выборах
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Об этом пишет Der Spiegel.
«Результатом выборов стало землетрясение и явное изменение настроений против ХДС», — сказал он.
Как сообщалось, согласно предварительным результатам, поддержка ХДС/ХСС упала до рекордно низкого уровня 24,1% после 16-летнего правления канцлера Ангелы Меркель.
Ранее стало известно, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получает по итогам выборов 206 мест в бундестаге из 735, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) — 196.