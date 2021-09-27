Аналитики Камкин и Оленченко прокомментировали предварительные итоги выборов в ФРГ

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Анастасия Румянцева
Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин и старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировали в беседе с RT предварительные итоги выборов в бундестаг.
Аналитики Камкин и Оленченко прокомментировали предварительные итоги выборов в ФРГ
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По предварительным данным ЦИК ФРГ, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получает 206 мест в бундестаге из 735, а блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) — 196.

«Итог был предсказуем, потому что все опросы общественного мнения, проводившиеся в течение последних трёх месяцев, говорили о том, что социал-демократы слегка выдвигаются вперёд, христианские демократы — на втором, зелёные — на третьем. Такой расклад сил предсказуем, теперь дело за формированием правящей коалиции (что явно будет непростым) и за голосованием за кандидатуру (представителя социал-демократической партии — министра финансов ФРГ Олафа. — RT) Шольца», — подчеркнул Александр Камкин.

В свою очередь, Владимир Оленченко отметил, что подобный результат прогнозировался.

«Сейчас наступает период переговоров между потенциальными членами правительственной коалиции... До этого времени канцлером будет оставаться Ангела Меркель, и большинство экспертов считают, что этот процесс может затянуться на несколько месяцев, если не будет сделано радикальных шагов», — заключил собеседник RT.

Ранее, по предварительным данным ЦИК ФРГ, сообщалось о том, что социал-демократы получают в бундестаге на десять мест больше, чем ХДС/ХСС.

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