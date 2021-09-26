Посол России рассказал об ожиданиях от нового кабмина ФРГ по «Северному потоку — 2»

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Посол России в Германии Сергей Нечаев выразил надежду, что политическая конъюнктура после формирования нового правительства ФРГ не окажет влияния на ситуацию с газопроводом «Северный поток — 2».

«Что касается «Северного потока — 2», то ожидание здесь одно: заключённые договоры надо выполнять, невзирая на соображения политической конъюнктуры», — приводит ТАСС его заявление.

По словам Нечаева, российская сторона рассчитывает, что работа в кабмине побудит депутатов, критикующих проект газопровода, отказаться «от предвыборной риторики в пользу серьёзной работы на благо страны, энергобезопасности Европы в целом».

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что газопровод «Северный поток — 2» является исключительно экономическим проектом.

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