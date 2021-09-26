Лашет: исход выборов в бундестаг ещё не определён

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Консервативный блок ХДС/ХСС не удовлетворён данными экзитполов на выборах в германский бундестаг, однако намерен получить мандат на формирование правительства, заявил кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Армин Лашет.
Лашет: исход выборов в бундестаг ещё не определён
  • Reuters

Предварительные данные экзитполов он назвал беспрецедентными.

«Мы не можем быть удовлетворены результатами... Исход выборов ещё полностью не определён... Мы всё поставим на то, чтобы сформировать правительство под руководством ХДС/ХСС», — цитирует Лашета ТАСС.

Первые данные экзитпола, проведённого по заказу ZDF, показывают, что Социал-демократическая партия Германии побеждает на парламентских выборах в ФРГ, набирая 26% голосов.

При этом данные экзитпола ARD свидетельствуют о том, что социал-демократы и консерваторы получают равное количество голосов — по 25%.

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