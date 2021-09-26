Лашет: исход выборов в бундестаг ещё не определён

Консервативный блок ХДС/ХСС не удовлетворён данными экзитполов на выборах в германский бундестаг, однако намерен получить мандат на формирование правительства, заявил кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Армин Лашет.

Предварительные данные экзитполов он назвал беспрецедентными.

«Мы не можем быть удовлетворены результатами... Исход выборов ещё полностью не определён... Мы всё поставим на то, чтобы сформировать правительство под руководством ХДС/ХСС», — цитирует Лашета ТАСС.

Первые данные экзитпола, проведённого по заказу ZDF, показывают, что Социал-демократическая партия Германии побеждает на парламентских выборах в ФРГ, набирая 26% голосов.

При этом данные экзитпола ARD свидетельствуют о том, что социал-демократы и консерваторы получают равное количество голосов — по 25%.