Лашет: исход выборов в бундестаг ещё не определён
- Reuters
Предварительные данные экзитполов он назвал беспрецедентными.
«Мы не можем быть удовлетворены результатами... Исход выборов ещё полностью не определён... Мы всё поставим на то, чтобы сформировать правительство под руководством ХДС/ХСС», — цитирует Лашета ТАСС.
Первые данные экзитпола, проведённого по заказу ZDF, показывают, что Социал-демократическая партия Германии побеждает на парламентских выборах в ФРГ, набирая 26% голосов.
При этом данные экзитпола ARD свидетельствуют о том, что социал-демократы и консерваторы получают равное количество голосов — по 25%.