Эрдоган не считает целесообразным нахождение военных США в Сирии и Ираке
- Reuters
«Конечно, если бы у меня был выбор, я бы хотел, чтобы они ушли из Сирии и Ирака. Точно так же, как они вывели (военных. — RT) из Афганистана», — заявил он в интервью американскому телеканалу CBS.
Эрдоган отметил, что «если мы собираемся способствовать миру на планете, тогда нет смысла оставаться в этих частях мира».
«Мы можем просто оставить этих людей, эти администрации, чтобы они сами принимали решения», — подчеркнул турецкий лидер.
Ранее Эрдоган заявил, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в сирийской провинции Идлиб.