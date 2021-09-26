Эрдоган не считает целесообразным нахождение военных США в Сирии и Ираке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не считает более целесообразным нахождение американских военных в Сирии и Ираке.

«Конечно, если бы у меня был выбор, я бы хотел, чтобы они ушли из Сирии и Ирака. Точно так же, как они вывели (военных. — RT) из Афганистана», — заявил он в интервью американскому телеканалу CBS.

Эрдоган отметил, что «если мы собираемся способствовать миру на планете, тогда нет смысла оставаться в этих частях мира».

«Мы можем просто оставить этих людей, эти администрации, чтобы они сами принимали решения», — подчеркнул турецкий лидер.

Ранее Эрдоган заявил, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в сирийской провинции Идлиб.