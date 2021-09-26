Эрдоган выразил надежду на коллективную работу ряда стран ради мира в САР и Ираке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется на коллективную работу нескольких стран ради поддержания мира в Сирии и Ираке. Об этом сообщает телеканал CBS News.

«Надеюсь, что Соединённые Штаты, Россия, Иран, Турция, как в Сирии, так и в Ираке, смогут коллективно работать вместе во имя мира людей в этих частях света», — заявил Эрдоган.

Он также сообщил, что в рамках переговоров с президентом России Владимиром Путиным 29 сентября данный вопрос будет стоять на повестке дня.

Ранее Эрдоган заявлял, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в сирийской провинции Идлиб.