JP: пять палестинцев погибли в ходе операции израильских сил безопасности

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На Западном берегу реки Иордан в ходе вооружённого конфликта между палестинцами и израильскими силами безопасности были убиты пять палестинцев, два солдата Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) получили ранения, пишет The Jerusalem Post.
JP: пять палестинцев погибли в ходе операции израильских сил безопасности
  • Reuters

«После вооружённых столкновений между палестинцами и израильскими силами безопасности в ходе операций против ХАМАС на Западном берегу реки Иордан убиты пять палестинцев», — сообщает издание.

Как уточняется, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выступил с заявлением в поддержку операции ЦАХАЛа и заявил, что «силы безопасности действовали против террористов ХАМАС, которые собирались совершить террористические атаки».

Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов и посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль обсудили палестино-израильское урегулирование.

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