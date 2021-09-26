JP: пять палестинцев погибли в ходе операции израильских сил безопасности

На Западном берегу реки Иордан в ходе вооружённого конфликта между палестинцами и израильскими силами безопасности были убиты пять палестинцев, два солдата Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) получили ранения, пишет The Jerusalem Post.

«После вооружённых столкновений между палестинцами и израильскими силами безопасности в ходе операций против ХАМАС на Западном берегу реки Иордан убиты пять палестинцев», — сообщает издание.

Как уточняется, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выступил с заявлением в поддержку операции ЦАХАЛа и заявил, что «силы безопасности действовали против террористов ХАМАС, которые собирались совершить террористические атаки».

Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов и посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль обсудили палестино-израильское урегулирование.