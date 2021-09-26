Российская прокуратура начала проверку после столкновения сухогрузов в Босфоре
- Pixabay
По данным ведомства, российское судно следовало из порта Гемлик в порт Таганрог, однако утром оно столкнулось с турецким судном «в результате отказа рулевого управления последнего».
На борту «Русича-10» находились 11 членов экипажа, они не пострадали.
«Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства происшествия, вызовет судовладельца для дачи объяснений, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры», — сообщили в прокуратуре.
Утром 25 сентября, сухогруз «Русич-10» столкнулся с турецким судном Tahsin İmamoğlu в Босфоре.
СМИ опубликовали видео с сухогрузами.