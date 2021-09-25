Опубликовано видео с места столкновения сухогрузов в Босфоре

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Турецкое издание Yeni Şafak опубликовало видео с сухогрузами «Русич-10» и Tahsin İmamoğlu, которые столкнулись в проливе Босфор.
Опубликовано видео с места столкновения сухогрузов в Босфоре
  • Pixabay

Представители судоходной компании «Волжское пароходство» сообщили РИА Новости, что предварительной причиной стал отказ рулевого управления Tahsin İmamoğlu, а на борту «Русича-10», следовавшего из порта Гемлик в Таганрог, находятся 11 россиян.

Как сообщалось утром 25 сентября, сухогруз «Русич-10» столкнулся с турецким судном Tahsin İmamoğlu в проливе Босфор, погибших и пострадавших нет.

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