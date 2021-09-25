Опубликовано видео с места столкновения сухогрузов в Босфоре

Турецкое издание Yeni Şafak опубликовало видео с сухогрузами «Русич-10» и Tahsin İmamoğlu, которые столкнулись в проливе Босфор.

Russian, Turkish cargo ships collide in Istanbul's Bosphorus Straithttps://t.co/l297g4gaWgpic.twitter.com/MphXITRojX — Yeni Şafak English (@yenisafakEN) September 25, 2021

Представители судоходной компании «Волжское пароходство» сообщили РИА Новости, что предварительной причиной стал отказ рулевого управления Tahsin İmamoğlu, а на борту «Русича-10», следовавшего из порта Гемлик в Таганрог, находятся 11 россиян.

Как сообщалось утром 25 сентября, сухогруз «Русич-10» столкнулся с турецким судном Tahsin İmamoğlu в проливе Босфор, погибших и пострадавших нет.