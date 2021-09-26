Сингапур продолжит поставки вакцин от COVID-19 в бедные страны
«Сингапур неизменно поддерживает многосторонний подход в процессе распределения вакцин. Мы продолжим поддержку инициативы COVAX, будем бесплатно направлять вакцины нуждающимся государствам», — приводит ТАСС слова дипломата.
Он отметил, что до окончания борьбы с пандемией ещё далеко, а доступ к вацинам остаётся самой острой проблемой.
«Поэтому нашей первостепенной задачей является наращивание усилий по облегчению доступа к этим препаратам за счёт увеличения производства и расширения масштабов распространения», — сказал Балакришнан.
Он добавил, что помимо доз с прививками Сингапур поставляет в другие государства также медоборудование, лекарства и кислород.
При этом в августе показатель полноценной двухэтапной вакцинации от COVID-19 среди населения в Сингапуре вырос до 79%.