В США рассматривают возможность привлечь Нацгвардию к проведению вакцинации

Короткая ссылка
Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул заявила, что в регионе рассматривается возможность развёртывания обученных медицине членов Нацгвардии США из-за нехватки медработников для проведения вакцинации от коронавирусной инфекции.

На официальном государственном портале был представлен план по решению проблемы нехватки сотрудников в медучреждениях Нью-Йорка на фоне опасений о том, что регион не справится с объёмами вакцинации до понедельника.

Программа предусматривает несколько вариантов развития ситуации при нехватке персонала. Так, например, квалифицированные медики, которые имеют лицензию в других штатах, смогут продолжить свою деятельность, а ещё одна мера предполагает развёртывание специально обученных сотрудников Нацгвардии и сотрудничество с федеральным правительством для ускорения запросов на получение визы медработниками.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что одобрил новый план, предполагающий расширение масштабов вакцинации населения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить