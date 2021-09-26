В США рассматривают возможность привлечь Нацгвардию к проведению вакцинации

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул заявила, что в регионе рассматривается возможность развёртывания обученных медицине членов Нацгвардии США из-за нехватки медработников для проведения вакцинации от коронавирусной инфекции.

На официальном государственном портале был представлен план по решению проблемы нехватки сотрудников в медучреждениях Нью-Йорка на фоне опасений о том, что регион не справится с объёмами вакцинации до понедельника.

Программа предусматривает несколько вариантов развития ситуации при нехватке персонала. Так, например, квалифицированные медики, которые имеют лицензию в других штатах, смогут продолжить свою деятельность, а ещё одна мера предполагает развёртывание специально обученных сотрудников Нацгвардии и сотрудничество с федеральным правительством для ускорения запросов на получение визы медработниками.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что одобрил новый план, предполагающий расширение масштабов вакцинации населения.