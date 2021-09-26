ТАСС: жители Кабула рассказали о росте цен после прихода к власти талибов

Жители афганской столицы отметили проблемы с заработком и возможностью обеспечить семью продуктами первой необходимости после прихода к власти в Афганистане радикального движения «Талибан»*.

По информации ТАСС, на первый взгляд горожане продолжают жить повседневной жизнью, однако поступает много жалоб в связи с ростом цен.

«Цены на бензин скачут по сравнению с началом августа то на 20%, то на 40%, стабильности нет», — рассказывают водители.

Отмечается также рост цен на продукты, связанный с тем, что большая часть продовольствия поставляется из Ирана и Пакистана а также падением валюты.

«Цены на муку выросли на 30%, овощи — на 50%, некоторые крупы сложно найти, так же, как и многие необходимые лекарства», — рассказывают собеседники издания.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил о намерении Москвы побуждать взявшее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» вести себя более цивилизованно.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.