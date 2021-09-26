ТАСС: жители Кабула рассказали о росте цен после прихода к власти талибов
По информации ТАСС, на первый взгляд горожане продолжают жить повседневной жизнью, однако поступает много жалоб в связи с ростом цен.
«Цены на бензин скачут по сравнению с началом августа то на 20%, то на 40%, стабильности нет», — рассказывают водители.
Отмечается также рост цен на продукты, связанный с тем, что большая часть продовольствия поставляется из Ирана и Пакистана а также падением валюты.
«Цены на муку выросли на 30%, овощи — на 50%, некоторые крупы сложно найти, так же, как и многие необходимые лекарства», — рассказывают собеседники издания.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил о намерении Москвы побуждать взявшее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» вести себя более цивилизованно.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.