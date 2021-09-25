Глава МИД России заявил о намерении Москвы побуждать талибов вести себя более цивилизованно

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о намерении Москвы побуждать взявшее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан»* вести себя более цивилизованно.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию ГА ООН.

«Будем побуждать тех, кто сейчас взял власть в Кабуле после бегства иностранных контингентов, к тому, чтобы они вели себя цивилизованно», — сказал он.

Ранее Лавров заявил, что Россия не планирует быть посредником между талибами и другими силами в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.