Власти Британии выдадут более 10 тысяч виз для решения проблем с дефицитом товаров

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Британское правительство приняло пакет мер для разрешения проблем с дефицитом товаров и рабочей силы в Соединённом Королевстве.

Об этом сообщается на сайте Минтранса Великобритании.

Решить соответствующие вопросы предполагается за счёт выдачи пяти тысяч краткосрочных виз для водителей грузового транспорта и 5,5 тыс. виз работникам птицеферм.

«5 000 водителей грузовых автомобилей и 5 500 сотрудников птицеферм добавили к существующей визовой схеме до Рождества 2021 года, чтобы снизить нагрузку на цепочки поставок в пищевой и транспортной отраслях в исключительных обстоятельствах в этом году», — говорится в заявлении ведомства.

Набор персонала по новой программе стартует в октябре и продлится до конца года. При этом власти признают, что принятые меры не являются долгосрочным решением проблемы. 

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