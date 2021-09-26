Принц Гарри и Меган Маркл посетили штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке
Отмечается, что Мухаммед приветствовала приверженность членов королевской семьи работе по достижению целей устойчивого развития.
«Она подтвердила поддержку общих приоритетов по борьбе с изменениями климата, улучшения экономического положения женщин, укрепления психического здоровья и вовлечения молодёжи в общественную жизнь», — говорится в тексте распространённого сообщения офиса генерального секретаря ООН.
В феврале британский принц и его супруга подтвердили в беседе с королевской семьёй принятое год назад решение отказаться от титула Их Высочеств.