Принц Гарри и Меган Маркл посетили штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке

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Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и его супруга Меган Маркл встретились с первым заместителем генсекретаря ООН Аминой Мухаммед в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

Отмечается, что Мухаммед приветствовала приверженность членов королевской семьи работе по достижению целей устойчивого развития.

«Она подтвердила поддержку общих приоритетов по борьбе с изменениями климата, улучшения экономического положения женщин, укрепления психического здоровья и вовлечения молодёжи в общественную жизнь», — говорится в тексте распространённого сообщения офиса генерального секретаря ООН.

В феврале британский принц и его супруга подтвердили в беседе с королевской семьёй принятое год назад решение отказаться от титула Их Высочеств.

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