В ООН выразили надежду на сохранение Китаем принципа неприменения ядерного оружия первым

Замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу выразил надежду, что Китай не будет пересматривать свою концепцию неприменения ядерного оружия первым.

«Я надеюсь, этого не произойдет. Китай был глубоко привержен принципу неприменения первым», — сказал Накамицу.

По её словам, эта позиция Китая является положительным моментом.

Ранее, согласно сообщению издания Daily Mail, бывший заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан выступил с заявлением, что Пекину следует занять более агрессивную позицию и отказаться от политики «неприменения ядерного оружия» первым в связи с действиями Вашингтона в регионе.