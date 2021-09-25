В ООН выразили надежду на сохранение Китаем принципа неприменения ядерного оружия первым

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Замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу выразил надежду, что Китай не будет пересматривать свою концепцию неприменения ядерного оружия первым.
В ООН выразили надежду на сохранение Китаем принципа неприменения ядерного оружия первым
  • Reuters

«Я надеюсь, этого не произойдет. Китай был глубоко привержен принципу неприменения первым», — сказал Накамицу.

По её словам, эта позиция Китая является положительным моментом.

Ранее, согласно сообщению издания Daily Mail, бывший заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан выступил с заявлением, что Пекину следует занять более агрессивную позицию и отказаться от политики «неприменения ядерного оружия» первым в связи с действиями Вашингтона в регионе.

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