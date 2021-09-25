В ООН выразили надежду на сохранение Китаем принципа неприменения ядерного оружия первым
- Reuters
«Я надеюсь, этого не произойдет. Китай был глубоко привержен принципу неприменения первым», — сказал Накамицу.
По её словам, эта позиция Китая является положительным моментом.
Ранее, согласно сообщению издания Daily Mail, бывший заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан выступил с заявлением, что Пекину следует занять более агрессивную позицию и отказаться от политики «неприменения ядерного оружия» первым в связи с действиями Вашингтона в регионе.