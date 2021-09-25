Премьер Индии призвал страны не использовать в корыстных целях ситуацию в Афганистане

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал страны мира не использовать в корыстных целях ситуацию в Афганистане.
Премьер Индии призвал страны не использовать в корыстных целях ситуацию в Афганистане
  • © AP Photo/Evan Vucci

С соответствующим заявлением он выступил на 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Необходимо сделать так, чтобы Афганистан не использовался для распространения терроризма или совершения террористических атак. Мы также должны сделать так, чтобы ни одна страна не пыталась воспользоваться деликатной ситуацией в Афганистане и использовать её в своих корыстных интересах», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, он призвал мировое сообщество оказать помощь народу Афганистана, прежде всего женщинам и детям.

В августе российский лидер Владимир Путин обсудил по телефону с Моди ситуацию в Афганистане.

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