Премьер Индии призвал страны не использовать в корыстных целях ситуацию в Афганистане

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал страны мира не использовать в корыстных целях ситуацию в Афганистане.

С соответствующим заявлением он выступил на 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Необходимо сделать так, чтобы Афганистан не использовался для распространения терроризма или совершения террористических атак. Мы также должны сделать так, чтобы ни одна страна не пыталась воспользоваться деликатной ситуацией в Афганистане и использовать её в своих корыстных интересах», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, он призвал мировое сообщество оказать помощь народу Афганистана, прежде всего женщинам и детям.

В августе российский лидер Владимир Путин обсудил по телефону с Моди ситуацию в Афганистане.