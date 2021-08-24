Путин обсудил с Моди ситуацию в Афганистане

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что «при обмене мнениями по ситуации в Афганистане отмечена важность скоординированных усилий, способствующих установлению в этой стране мира и стабильности, обеспечению безопасности в регионе в целом».

«Выражен настрой на наращивание сотрудничества в противодействии распространению террористической идеологии и наркоугрозе, исходящей с территории Афганистана», — говорится в сообщении.

В ходе переговоров условлено о формировании двустороннего канала постоянных консультаций по данной проблематике.

Стороны также затронули ряд вопросов дальнейшего развития российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнёрства, в том числе в торгово-экономической сфере.

«Нарендра Моди выразил признательность Владимиру Путину за оказываемое содействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставку и производство в Индии российских вакцин, а также передачу необходимых лекарственных препаратов и медицинского оборудования», — заявили в Кремле.

Кроме того, обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях.

Ранее сообщалось, что замглавы МИД России Игорь Моргулов и заместитель советника премьер-министра Индии Панкадж Саран обсудили ситуацию в Афганистане.